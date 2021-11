GTA The Trilogy : La mise à jour 1.03 arrive aujourd’hui et corrige une centaine de bugs

Rockstar l’avait promis : des mises à jour arrivent pour GTA The Trilogy. Après la débâcle du lancement, notamment sur PC, la compilation continue à souffrir de nombreux bugs pointés du doigt par la communauté, et les patchs promis par Rockstar se font attendre. Heureusement, la mise à jour 1.03 arrive aujourd’hui, et le patch note est relayé par VGC.

Le brouillard revient dans San Andreas

Cette nouvelle mise à jour aura donc pour but de corriger pas moins d’une centaine de problèmes au sein des trois jeux. Cette update promet dans un premier temps de rendre les jeux un peu plus stables sur toutes les plateformes, tout en réduisant le nombre de bugs que l’on peut trouver.

On notera également des l’arrivée d’éléments demandés par la communauté, comme le brouillard dans San Andreas, qui permet de cacher les limites de la carte lorsque l’on se situe trop haut, histoire de ne pas briser l’immersion.

GTA: The Trilogy est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version boite disponible en précommande sortira le 7 décembre.