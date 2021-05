GTA V sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le 11 novembre

Grande nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient enfin du neuf concernant les versions next-gen de GTA V. Le titre de Rockstar donne enfin des nouvelles, avec une date de sortie et d’autres informations.

Une version next-gen enfin datée

Gamespot nous apprend en effet que GTA V verra le jour sur le 11 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Une date assez lointaine pour des versions qui ont été annoncées l’année dernière, mais c’est toujours bon à prendre. On ne sait pas encore quelles seront les améliorations, si ce n’est que ces versions tireront le meilleur parti des consoles next-gen et de leurs features selon Rockstar.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une version standalone de GTA Online a aussi été annoncée pour cette plateforme, et sortira le même jour, avec des bonus pour les joueurs PlayStation. Cette version sera gratuite sur PS5 pendant les trois premiers mois, ce qui veut dire que les membres PlayStation Plus peuvent désormais compter combien de millions de dollars seront offerts sur PS4 d’ici la sortie de la version PS5 (étant donné qu’un million est donné chaque mois).

De plus, Rockstar semble aussi teaser quelque chose autour du 20ème anniversaire de GTA III, avec des surprises à venir, notamment pour GTA Online. Un remaster n’est peut-être pas à exclure, mais on n’en sait pas plus pour le moment.