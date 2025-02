210 millions de GTA 5 vendus, 70 millions pour Red Dead Redemption 2… Take-Two fait le point sur les ventes de ses licences

D’une manière ou d’une autre, GTA 5 continue de trouver de nouveaux acheteurs

Si Take-Two se porte bien en ce moment, c’est en partie parce que la dernière itération de NBA 2K montre de bons résultats. La licence de basketball (dans sa globalité) compte maintenant 155 millions de jeux vendus à travers le monde, ce qui est toujours moins que GTA 5 à lui tout seul. Car oui, l’increvable cinquième épisode est toujours ce qui permet à Take-Two d’imprimer des billets verts à ne plus savoir quoi en faire. Ce trimestre, comme tous les autres trimestres depuis des années, GTA 5 s’est encore une fois écoulé à 5 millions d’unités supplémentaires, pour atteindre le score hallucinant de 210 millions de copies vendues à travers le monde.

Une longévité qui fait rêver et qui peut difficilement être émulée, même pour les autres licences de Rockstar. Mais celles-ci se portent malgré tout très bien puisque Red Dead Redemption 2 passe lui aussi un cap en affichant 70 millions de ventes.

Parmi les autres licences fortes de Take-Two, deux méritent que l’on y jette un coup d’oeil, à savoir Civilization et Borderlands. Les deux séries vont recevoir un nouvel épisode cette année, c’est pourquoi il est intéressant de voir où elles se situent aujourd’hui avant de voir si l’arrivée d’un nouvel opus va leur suffisamment leur profiter. Avanat la sortie de Civilization VII, on compte donc 73 millions de jeux Civilization vendus, signe d’une belle longévité pour la série. Borderlands se débrouille aussi très bien avec 91 millions de jeux vendus, dont 22 millions pour Borderlands 3 et 30 millions pour Borderlands 2, qui est le jeu le plus vendu de 2K Games. Borderlands 4 aura donc fort à faire pour être à la hauteur de cela.