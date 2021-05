Take-Two dévoile ses résultats, GTA V s’est vendu à 145 millions d’exemplaires

La saison des bilans financiers continue avec le dernier rapport de Take-Two, qui a publié les derniers chiffres de ventes de ses licences, ainsi que ses prévisions pour les années à venir. De quoi découvrir beaucoup de nouveaux chiffres intéressants, comme ceux qui concernant la série GTA.

Des prévisions bien chargées

Parmi les licences mises en avant dans ce bilan, GTA règne forcément en maître, avec 345 millions de jeux vendus, en comptant tous les épisodes. Mais le plus impressionnant reste que GTA V s’est vendu à 145 millions à lui tout seul, soit 5 millions de ventes supplémentaires en 2021. Et le jeu compte bien continuer à amasser les millions, puisqu’il arrivera en fin d’année sur PS5 et Xbox Series, comme Rockstar l’a annoncé hier.

En dehors de GTA, on peut voir que NBA 2K s’en sort aussi très bien, avec 111 millions de ventes, suivi de la licence Borderlands à 70 millions, et Red Dead Redemption à 60 millions, avec 37 millions rien que pour Red Dead Redemption 2.

Des beaux chiffres qui assurent une bonne santé financière à l’éditeur, qui publie ses plans pour l’année fiscale en cours, mais aussi les prochaines. Pour 2021/2022, 21 jeux seront lancés, dont 4 « gros » titres.

Ne vous emballez pas, GTA VI n’est logiquement pas dedans, car ces quatre jeux comprennent certainement NBA 2K22 et WWE 2K22, tandis que les deux autres places sont réservées à des nouvelles licences, dont l’une appartiendrait à Gearbox. On peut aussi voir que l’éditeur va se consacrer un peu plus au mobile cette année, avec la sortie de 10 titres.

Cependant, Rockstar a aussi dévoilé ses prévisions pour les années fiscales 2022/2023 et 2023/2024, avec 19 jeux de ce calibre à venir. On ne connait pas encore tous les détails, mais le rapport indique que 7 d’entre eux seront des jeux de sports. GTA VI peut donc se cacher là-dedans, mais c’est une fourchette bien vague, et rien n’est encore confirmé pour le moment.