Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est officiellement annoncé avec un teaser

On avait plus vraiment de doutes depuis cette semaine, où les succès du titre et des mentions sur le launcher de Rockstar sont apparus, et c’est donc désormais officiel. Rockstar va remettre au goût du jours trois épisodes de GTA dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, qui se dévoile dans un premier teaser.

La trilogie se confirme

Rockstar confirme donc le retour de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas dans une compilation qui sera lancée plus tard dans l’année, à une date encore inconnue pour le moment (même si le mois de novembre est tout indiqué).

Rockstar confirme que ces trois jeux auront droit à de nombreuses améliorations, mais n’en précise pas la nature pour le moment, tout en indiquant que les jeux conserveront leur ambiance d’époque. On apprend alors que d’autres détails seront donnés dans les semaines à venir.

Avec l’arrivé de ces remasters, les anciennes versions des trois titres vont êtres retirées des stores dès la semaine prochaine selon Game Informer.

Tout ce que l’on sait, c’est que GTA: The Trilogy – The Definitive Edition arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même sur Nintendo Switch. Cette trilogie arrivera aussi sur mobiles durant la première moitié de l’année 2022, comme cela avait été indiqué dans les premières rumeurs autour du jeu.