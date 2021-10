La trilogie GTA a été dataminée sur le launcher Rockstar, avec des références à l’Unreal Engine

Avec un listing apparu en Corée, un remaster d’une trilogie GTA (des jeux de l’ère PS2) semble déjà être presque acquis à ce stade, mais de nouveaux éléments continuent d’arriver et renforcent la rumeur. Cette fois-ci, c’est directement sur le launcher de Rockstar que l’on peut trouver des références du remaster, avec des infos en provenance d’un dataminage réalisé par des utilisateurs de GTAForums.

The latest Rockstar Launcher update includes references in the code to the Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition!

It also suggests the remasters will be using Unreal Engine 4.

Source: https://t.co/3t2p5EAE23 pic.twitter.com/nxPaXzm4Um

— GTA News 🔴 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) October 5, 2021