GTA The Trilogy : Rockstar s’excuse et promet des mises à jour

La sortie de GTA The Trilogy ne s’est pas passée aussi bien que Rockstar pouvait l’espérer. Avec des bugs en pagaille et une version PC indisponible pendant plusieurs jours, le jeu a eu droit à une vague de mauvaises notes sur Metacritic, ce qui n’est pas courant pour un jeu Rockstar. Face à cette situation, l’éditeur sort enfin du silence pour adresser une lettre qui promet des changements à venir.

Une mise à jour arrive, les versions classiques de retour

Mais tout d’abord, Rockstar s’excuse, et admet que le lancement de cette compilation ne s’est pas déroulé comme prévu :

« Premièrement, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant à ces jeux. La série Grand Theft Auto et les jeux qui composent cette trilogie emblématique sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu’ils le sont pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces jeux n’ont pas été lancées dans un état qui répondait à nos propres normes de qualité ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent. »

Mais mieux que des excuses, Rockstar promet des changements, avec une mise à jour imminente et d’autres à venir plus tard :

« Une nouvelle mise à jour du titre est en chemin et arrivera dans les prochains jours pour toutes les versions de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, et résoudra un certain nombre de problèmes. Nous informerons tout le monde dès qu’elle sera en ligne. »

Rockstar demande également un peu de calme à la communauté, étant donné que plusieurs développeurs ont été victimes de harcèlements sur les réseaux sociaux.

Enfin, Rockstar indique aussi que les versions PC « classiques » des jeux, qui ont disparu lors de la mise en ligne des remasters, seront bientôt de retour sur le launcher Rockstar. Celles et ceux qui ont acheté la GTA The Trilogy sur PC, recevront aussi ces version « classiques » gratuitement.

GTA: The Trilogy est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version boite disponible en précommande sortira le 7 décembre.