GTA 6 va aider à vendre des PS5 et des Xbox Series selon le PDG de Take-Two, qui reconnait tout de même la hausse du PC

Une version PC de GTA 6 plus proche que prévu ?

Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour deviner que la sortie du jeu de Rockstar va faire vendre des consoles par palettes entières, avec un Noël 2025 très riche en prévisions (si le jeu n’est pas repoussé, mais pour l’instant tout est bon). Strauss Zelnick a touché un mot à ce sujet chez IGN suite à la publication du bilan du troisième trimestre de Take-Two, reconnaissant par ailleurs que le marché PC n’est plus à négliger. Chose que fera pourtant Rockstar avec la sortie de GTA 6 puisque le jeu n’est pour l’instant prévu que sur PS5 et Xbox Series. Et voir ces consoles se vendre de moins en moins n’effraie pas pour autant le PDG de Take-Two, qui croit en GTA 6 pour renverser la vapeur :

« Quand vous avez un gros titre sur le marché, et nous en avons beaucoup à venir, cela fait toujours vendre des consoles. Et je pense que cela se produira cette année. Je ne pense pas que les taxes vont être notre alliée, mais je pense qu’il y aura une augmentation significative des ventes de consoles dans l’année civile 2025 en raison du calendrier de sortie, pas seulement de notre part, mais aussi de la part d’autres éditeurs. Je ne suis donc pas inquiet au sujet de la baisse des ventes de consoles. Je pense que la tendance sur laquelle vous devriez vous concentrer est cette part croissante du marché qui se reflète dans le PC. »

Zelnick reconnaît que le PC devient de plus en plus important pour l’industrie et déclare penser que cette mode va continuer dans les années à venir, même s’il mise malgré tout sur le lancement d’une nouvelle génération de consoles. Il indique également que pour certaines sorties, le PC peut représenter environ 40% des ventes ce qui n’est pas à négliger. Alors pourquoi en faire l’impasse pour le moment pour GTA 6 ? Zelnick botte en touche :

« En ce qui concerne les autres titres de notre catalogue, nous ne nous sortons pas toujours tout sur toutes les plateformes simultanément. Historiquement, Rockstar a commencé avec certaines plateformes, puis est allé vers d’autres plateformes. »

Mais en admettant que le marché du PC est plus gros aujourd’hui qu’il y a dix ans, on peut penser que Zelnick n’attendra pas beaucoup de temps avant de placer Rockstar sur une version PC de GTA 6.