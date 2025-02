Pas de panique, GTA 6 devrait toujours sortir dans le courant de l’automne 2025 selon Take-Two

Pas de nouvelle, bonne nouvelle

Lors de la publication de ce bilan, Take-Two a voulu mettre les points sur les i afin de rassurer ses actionnaires. Après tout, s’il y a bien un moment pour ne pas annoncer un report, c’est lors de moments comme celui-ci. Mieux vaut se montrer rassurant, c’est pourquoi l’éditeur a fait le point sur son calendrier, avec un GTA 6 toujours affiché à l’automne 2025 :

« Cette année s’annonce comme l’une des plus fortes de l’histoire de l’entreprise, puisque nous prévoyons de lancer Sid Meier’s Civilization 7 le 11 février, Mafia: The Old Country cet été, Grand Theft Auto 6 à l’automne et Borderlands 4. »

C’est aussi la confirmation que Borderlands 4 n’a pas bougé non plus et devrait bien être disponible en 2025. Reste encore à savoir où me placer, ce qui dépendra grandement de la date de GTA 6.

Suite à la publication de ce bilan, le PDG du groupe, Strauss Zelnick, s’est entretenu avec IGN pour faire le point sur la sortie de GTA 6. Il reconnait qu’il y a toujours un risque de report, mais que les choses se présentent bien à l’heure actuelle :

« Écoutez, il y a toujours un risque de report et je pense que dès que vous dites des mots comme « absolument [sur] », vous portez la poisse. Nous sommes donc vraiment satisfaits de cela. »

Il continue :

« Je pense que le jeu est très attendu, tant en interne qu’en externe. Nous savons que Rockstar recherche la perfection. Je ne prétends jamais au succès avant qu’il ne se produise. J’aime dire que l’arrogance est l’ennemi du succès continu, alors nous avançons avec prudence et regardons par-dessus notre épaule en sachant que la concurrence ne dort pas. »

Et pourtant, malgré une période de sortie qui ne bouge, pas l’ombre d’une nouvelle bande-annonce à l’horizon. Et c’est aussi pour ça que le public commence à trouver le temps long et pense que le jeu ne sortira pas cette année. L’éditeur se montre plus confiant et pour l’instant, il s’en tient à ses plans.