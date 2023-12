GTA 6 : Le tweet d’annonce pour le trailer brise un record

Un record qui ne va pas tenir longtemps

Il suffit d’une image pour que tout Twitter (X) retienne son souffle, et Rockstar l’a prouvé la semaine dernière en annonçant l’arrivée imminente du premier trailer pour GTA 6. Avec ce simple teaser, qui ne dévoile pourtant aucun logo et qui donne simplement rendez-vous, le studio est parvenu à obtenir le record avec le plus de « j’aime » sur un tweet (enfin, un « post » pour Elon Musk) lié au jeu vidéo.

Au moment où l’on écrit ces lignes, il a récolté plus de 1,9 millions de j’aime, pour environ 151,2 millions de vues. Avant lui, c’est justement un autre tweet de Rockstar qui détenait le record, celui qui annonçait l’arrivée prochaine d’un trailer début décembre. Autant dire que tout cela sera sans doute largement dépassé par le tweet montrant ledit trailer.

Ce qui permet de mettre encore une fois en perspective l’impact culturel de GTA, et plus précisément de ce GTA 6 qui s’est fait assez attendre. Et ce ne sont pas les diverses fuites qui ont eu lieu ce week-end (et que ne va pas relayer) qui vont diminuer cela. Face à un tel engouement, il sera sans doute difficile pour que Geoff Keighley arrive à nouveau à capitaliser l’attention sur ses Game Awards, qui auront lieu deux jours plus tard. Le raz-de-marée GTA 6 ne vient que de commencer.