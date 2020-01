Granblue Fantasy Versus : un opening qui accompagne la sortie japonaise

Prévu pour le 6 février 2020 au Japon, il faudra attendre encore un peu avant qu’une date pour la sortie occidentale de Granblue Fantasy Versus se précise.

Un joli opening pour nous faire patienter

On peut observer dans cette cinématique les 11 personnages qui seront jouables à la sortie du jeu, avec de cours extraits de gameplay pour chacun. Pour obtenir des personnages supplémentaires, le jeu s’équipera au fur et à mesure de plusieurs Character Pass qui introduiront de nouveaux combattants. Les personnages du premier DLC avaient d’ailleurs été majoritairement dévoilés, en parallèle on avait également pu savoir le premier personnage du second Character Pass.

Signé d’une collaboration entre les studios Cygames et Arc System Works, on espère que ce versus fighting en 2,5D précisera très bientôt son arrivée en France.