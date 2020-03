Granblue Fantasy Versus : Soriz rejoindra le combat le 7 avril

Après Chaos Bringer et Narmaya, ce sera au tour de Soriz d’intégrer le roster de Granblue Fantasy Versus. Le combattant donne rendez-vous aux joueurs le 7 avril prochain.

Sortez les poings

En attendant sa sortie, le personnage se dévoile dans un trailer de gameplay et on comprend vite que le vieil homme cogne encore très fort malgré son âge. En plus d’avoir un corps robuste, il sait parfaitement manier les arts martiaux et vous donnera du fil à retordre au combat.

Soriz est inclus dans le Character Pass 1 (29,99€) mais vous pourrez aussi vous le procurer individuellement contre la somme de 6,99€. Notez que Djeeta, qui entrera en jeu plus tard en avril, se présentera en vidéo le 31 mars.

Granblue Fantasy Versus est déjà disponible sur PC via Steam et sera disponible le 27 mars sur PlayStation 4.