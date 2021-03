Granblue Fantasy Versus : Eustace sera disponible fin avril

A l’occasion d’un live diffusé hier pour fêter le 7ème anniversaire de la licence Granblue Fantasy, Cygames a dévoilé l’identité du personnage qui rejoindra le casting de Granblue Fantasy Versus à la fin du mois prochain. Il s’agit d’Eustace.

Du gameplay le 15 avril

Après Belial, Cagliostro, Yuel et Anre, cet homme est le cinquième et avant-dernier combattant du Character Pass 2 du titre. Bien qu’il faille attendre jusqu’au 15 avril prochain pour en apprendre plus sur son gameplay, Gematsu rapporte que, selon Cygames, il peut maintenir une certaine pression sur ses adversaires grâce à des attaques variées et un arsenal d’armes polyvalent constitué d’un fusil, de couteaux et de grenades.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC et PlayStation 4.