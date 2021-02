La licence Granblue Fantasy fêtera son 7ème anniversaire avec un live le 7 mars

Lors du Granblue Fes 2020, on a appris que Granblue Fantasy Relink prenait du retard et que l’on était encore loin de le voir arriver. Même si le 7ème anniversaire de la licence est programmé pour tout bientôt, il y a peu de chances pour que l’Action-RPG se montre, mais on espère d’autres surprises.

Un anniversaire à suivre en live

Le live « Granblue Fantasy 7th Anniversary Special » aura lieu le 7 mars prochain à 10 heures (en France) et devrait être l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’avenir de la licence.

Cygames devrait majoritairement revenir sur le jeu mobile qui n’est malheureusement pas sorti en France, mais on espère également d’autres informations sur Granblue Fantasy Versus, notamment en ce qui concerne les prochains combattants à venir en DLC.

Pour Granblue Fantasy Relink, il faudra certainement faire une croix dessus, étant donné que le jeu sort en 2022 et qu’il ne fera vraiment parler de lui que lorsqu’il s’approchera de sa date de sortie.