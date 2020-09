Granblue Fantasy Versus : Belial est désormais disponible

Sorti en début d’année, Granblue Fantasy Versus continue d’étoffer son casting avec la sortie d’un nouveau DLC, qui avait déjà été annoncé. Belial est donc disponible dès maintenant, et le fait savoir avec un nouveau trailer.

Le titre passe en version 2.0

En plus de ce nouveau personnage, compris dans le premier Season Pass ou à l’achat séparé, le titre accueille aujourd’hui une mise à jour pour passer en version 2.01, qui corrige quelques bugs en plus, notamment sur les textes. On attend maintenant l’arrivée de Cagliostro, le prochain personnage jouable.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC et PlayStation 4.