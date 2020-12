Granblue Fantasy Versus : Yuel est jouable dès aujourd’hui

En plus de donner des nouvelles de Granblue Fantasy Relink, Cygames a profité du Granblue Fantasy Fes 2020 pour annoncer l’arrivée de Yuel au roster de Granblue Fantasy Versus. Ce personnage additionnel sera disponible dans la journée sur PC et PlayStation 4 contre la somme de 6,99€.

Anre rejoindra le combat en janvier 2021

Comme on peut le constater dans le trailer, la femme-renarde manie ses lames avec rapidité notamment lorsqu’elle utilise les techniques « Kitsune Fire » et « Night Sky », des attaques à courte et à mi-distance. Notez que la vidéo partagée par les développeurs a également été l’occasion de découvrir le prochain DLC du Character Pass 2 du jeu de combat : il s’agira d’Anre et il sera jouable le mois prochain.