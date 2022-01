Gran Turismo 7 : Le poids du jeu sur PS5 est révélé

Gran Turismo 7 marquera le retour de la série après des années d’absence, et Polyphony Digital compte faire les choses en grand, avec des centaines de véhicules disponibles et des circuits mythiques qui seront bien présents. Avec tout cela, le poids du jeu promet d’être assez élevé, et on a aujourd’hui une meilleure idée de l’espace nécessaire qu’il faudra pour installer l’installer sur notre machine.

Les bolides, ça pèse lourd

🚨 Gran Turismo™ 7 (PS5) ▶️ Download Size : 89.445 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : February 25

🟫 Launch : March 4 🟨 #PS5 #GranTurismo7

🟧 @thegranturismo pic.twitter.com/ucbBWKGPm1 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 23, 2022

Comme d’habitude, c’est le toujours très bien informé compte Twitter PlayStation Game Size qui lève le voile sur le poids du jeu, en indiquant qu’il pèsera 89,445 Go sur PS5, sans patch day one.

Sur le site PlayStation Direct, c’est cependant un autre son de cloche, puisqu’il indique qu’il vous faudra 110 Go d’espace libre pour installer le jeu, mais l’espace demandé indiqué sur ce genre de petites mentions (comme sur la jaquette ou tout en bas de la description d’un produit) est toujours un peu plus grand que nécessaire. D’autant plus que PlayStation Game Size s’est rarement trompé jusqu’ici, mais vous pouvez vous dire qu’il vous faudra au moins 90 Go minimum pour pouvoir profiter du jeu.

Gran Turismo 7 sera disponible dès le 4 mars sur PS4 et PS5, et aura droit à plusieurs éditions.