Gran Turismo 7 fait revenir le Daytona International Speedway en vidéo

Gran Turismo 7 compte bien convaincre tous les fans de la licence en proposant un contenu conséquent, tout en faisant vibrer la corde nostalgique. C’est pourquoi Sony et Polyphony Digital ont publié un nouveau trailer du jeu qui met un avant un circuit que les amoureux de la licence connaissent bien, à savoir le Daytona International Speedway.

Un circuit mythique de retour

On a donc droit à une vidéo de gameplay assez conséquente pour le retour de ce circuit, qui était aussi présent dans les derniers épisodes comme Gran Turismo 5 et 6.

On peut tout d’abord assister à la course d’un point de vue du pilote, avant d’assister au replay de cette même course via un autre angle de vue, qui va augmenter la résolution globale afin d’afficher un rendu visuel plus propre que jamais. Evidemment, le tout est capturé sur PlayStation 5.

Gran Turismo 7 sera disponible dès le 4 mars sur PS4 et PS5, et ce à travers plusieurs éditions.