Gran Turismo 7 proposera une expérience de jeu similaire aux épisodes 1 et 4

Très discret depuis son annonce lors du PlayStation Showcase de juin 2020, Gran Turismo 7 livre enfin quelques informations sur l’expérience de jeu qu’il souhaite proposer aux joueurs et aux joueuses lors de sa sortie par l’intermédiaire de Kazunori Yamauchi, le président de Polyphony Digital.

Selon le créateur de la célèbre licence, lors d’une interview accordée au site japonais Octane et relayée par Gematsu, la simulation automobile compte miser en partie sur la fibre nostalgique puisqu’elle reprendra « des éléments de Gran Turismo Sport, comme les championnats, tout en revenant à une expérience traditionnelle à grande échelle, comme Gran Turismo 1 et 4, pour offrir le meilleur Gran Turismo possible. »

9,5 millions de ventes pour Gran Turismo Sport

Le membre de l’entreprise nippone a également profité de l’occasion pour revenir rapidement sur l’histoire de la franchise. Il a déclaré que « nous considérons Gran Turismo comme une série avant-gardiste et avons consciemment intégré de nouveaux défis à chaque changement de génération. C’est pourquoi, chaque épisode a ses propres fans mais parfois les changements surprennent les utilisateurs. »

Il explicite ses propos en prenant comme exemple GT Sport : « Nous avons relevé un défi eSport à grande échelle avec ce premier titre entièrement tourné vers le online mais certaines personnes ont peut-être trouvé cela bizarre. » Il indique notamment que, si les ventes du titre n’ont pas été impressionnantes au moment de sa sortie, il a quand même réussi à attirer 9,5 millions de pilotes grâce au suivi post-lancement et aux améliorations qui y ont été apportées.

Gran Turismo 7 sera disponible cette année en exclusivité sur PlayStation 5.