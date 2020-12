Gran Turismo 7 sera une exclusivité PlayStation 5

Un mois après avoir dévoilé les potentielles fenêtres de sortie de certains titres attendus pour l’année prochaine dans une pub dédiée à la PlayStation 5, Sony a diffusé une nouvelle vidéo dédiée aux futures exclusivités de sa console next-gen. Celle-ci nous informe notamment que Gran Turismo 7 sortira visiblement uniquement sur PS5. Malheureusement, on peut aussi constater que la simulation automobile ne semble plus prévue pour le premier semestre 2021.

Des infos sur trois exclus temporaires

La vidéo de deux minutes permet également d’en apprendre plus sur trois titres tiers de la nouvelle plateforme. Ainsi, Deathloop et GhostWire : Tokyo seront des exclusivités PC et PlayStation 5 d’un an tandis que Project Athia devra attendre deux ans avant de pouvoir se lancer sur une autre machine. Rappelons que ce calendrier est toujours susceptible d’évoluer en raison de la crise sanitaire.