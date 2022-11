Gran Turismo 7 bientôt sur PC ? Kazunori Yamauchi est ouvert à l’idée

Sony ne cache pas son envie de portages PC dès qu’il s’agit de jeux vendus d’abord comme des exclusivités PlayStation. Si certains jeux demeurent sur les consoles PlayStation et uniquement là-bas (on t’attend toujours Bloodborne), de plus en plus de versions PC nous arrivent ces derniers temps, et il se pourrait que Gran Turismo 7 ne déroge pas à cette nouvelle stratégie. Le jeu de courses n’a pas encore soufflé sa première bougie, mais peut-on déjà s’attendre à un portage PC de ce dernier ?

Un portage trop complexe ?

Kazunori Yamauchi, qui est la tête pensante de la licence, a été interviewé à ce sujet par GTPlanet. Lorsqu’on lui demande si un portage PC de Gran Turismo 7 est quelque chose qui l’intéresserait, il répond que « oui, je pense que c’est le cas ». Il affirme cependant qu’offrir une version PC à ce septième épisode ne serait pas une tâche aisée :

« Gran Turismo 7 est un titre très finement réglé. Il n’y a pas beaucoup de plateformes qui pourraient faire tourner le jeu en 4K/60fps de manière native, donc une façon de rendre cela possible est de réduire le nombre de plateforme visées. Ce n’est pas une tâche très facile, mais bien sûr, nous l’étudions et nous la considérons. »

Rien n’est donc fait concernant un portage de Gran Turismo 7, mais on sait au moins que Polyphony Digital y pense et se penche sur le sujet. D’ici à ce qu’une potentielle version PC voit le jour, le titre est toujours accessible sur PS4 et PS5.