Gran Turismo : David Harbour (Stranger Things) rejoint le casting du film

On a un peu de mal à l’imaginer, mais le film Gran Turismo est actuellement l’un des projets d’adaptations les plus avancés chez Sony actuellement. Le long-métrage a déjà trouvé son réalisateur en la personne de Neill Blomkamp, et on a même une date de sortie qui a été fixée pour le film. On s’attendait donc à ce que le tournage démarre bientôt, avec des annonces de casting dans la foulée, et ça n’a pas manqué, puisque l’on sait qui sera l’une des têtes d’affiche.

L’une des stars de Stranger Things devient pilote

Comme l’indique The Hollywood Reporter, c’est David Harbour qui a été choisi pour être l’un des acteurs principaux de ce film. Vous le connaissez sans doute pour son rôle de Jim Hopper dans la série à succès Stranger Things, et vous le verrez aussi prochainement dans le film Thunderbolts de Marvel en tant que Red Guardian.

Il incarnera ici le mentor du protagoniste, qui sera un jeune pilote en devenir qui débutera justement sa carrière en jouant et en gagnant des compétitions professionnelles autour de Gran Turismo. David Harbour sera un pilote à la retraite, qui va apprendre à ce jeune à devenir pilote.

La sortie du film Gran Turismo est toujours prévue pour le 11 août 2023 aux Etats-Unis.