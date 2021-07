Gran Turismo 7 : Une bêta a été trouvée sur le site PlayStation

Gran Turismo 7 est bien discret depuis son annonce, mais le jeu a récemment fait les gros titres lorsque l’on a appris qu’il sortirait également sur PS4, alors qu’il a été vendu au départ comme une exclusivité PS5. Et tandis que l’on attend désormais ce septième opus pour 2022, le site GTPlanet a été en mesure de trouver une mention d’une bêta sur le site de PlayStation.

Une bêta inaccessible mais qui existerait bien

Cette trouvaille a été effectuée dans la section Experience PlayStation du site, après plusieurs manipulations peu orthodoxes. GTPlanet explique en détail comment cette découverte a été faite, en indiquant qu’une fois dans la section, il faut alors cliquer sur « Start Quest », puis « Related Campaigns », et enfin « Italia Quest ».

Cela fait alors apparaitre la mention d’une bêta pour le jeu, qui serait exclusive à la version PS5 du jeu, et il est possible de recevoir un code pour cette dernière. Mais pas de chance, ce code ne fonctionne pas et tout le monde a reçu le même. Cependant, on peut au moins se dire qu’une bêta arrivera bien avant la sortie du jeu, étant donné que le système est déjà mis en place (même s’il est très bien caché).

On attend désormais plus de nouvelles de ce Gran Turismo 7, avec pourquoi pas, une prochaine apparition lors d’un State of Play.