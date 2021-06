Le prochain God of War aurait toujours été prévu comme un jeu cross-gen contrairement à GT7 selon VGC

La prise de parole de Hermen Hulst hier soir a pris tout le monde de court, et peu de personnes s’attendaient à ce que de telles informations concernant le prochain God of War etGran Turismo 7 tombent de cette manière. On a donc appris que les deux titres n’étaient pas des exclusivités PS5, et que des versions PS4 étaient aussi au programme, et selon Andy Robinson de VGC, l’un de ces jeux n’était pas prévu pour être cross-gen à la base.

Un changement de stratégie pour GT7 ?

Dans un billet d’opinion publié sur le site, le journaliste s’exprime sur la décision de Sony de rendre ces jeux cross-gen qu’il comprend la stratégie commerciale, tout en déplorant le fait que la PS5 ne soit pas utilisée à son plein potentiel à cause de cela. Mais il déclare aussi que si God of War Ragnarok a toujours été prévu de cette façon, ce n’était pas le cas pour Gran Turismo 7 :

« Gran Turismo 7, après tout, était directement présenté comme une exclusivité PS5 en décembre, même si pour être honnête avec Sony, je crois comprendre que la décision de sortir une version PS4 a été prise seulement récemment. Pour Horizon Forbidden West et God of War, en revanche, ces jeux ont toujours eu l’intention d’être des jeux cross-gen, selon ce qu’on m’a dit, mais Sony n’a pas mentionné la console d’ancienne génération durant l’annonce de chacun de ces titres. »

Bien entendu, rien de tout cela n’est à prendre pour acquis, il ne s’agit là que des sources du site que l’on ne peut confirmer tant que Sony ne se sera pas exprimé sur le sujet. Mais on imagine facilement que Sony a pu prendre la décision concernant GT7 suite à la pénurie qui ne s’arrange pas, malgré un parc de PS5 déjà proche des 10 millions.