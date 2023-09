GP Explorer 2 réalise un record et on était sur place, voici ce qu’il faut retenir

Une occasion en or d’approcher de près les bolides ayant participé à la course, puisque nous avions aussi le droit à une visite des stands, mais surtout de vivre l’événement à la meilleure place, afin de ne rien en louper. Et sans plus de suspens, cela valait le coup, d’autant que cette seconde édition du GP Explorer est parvenue à battre le record pourtant monstrueux de streams de la précédente, générant un émoi général au sein des gradins remplis de toutes part. On vous raconte tout cela dans ce petit article, et on en profite pour vous résumer les grosses informations à retenir.

Avant-propos

Avant tout, il nous semblait assez important de préciser deux petites choses avec une petite parenthèse personnelle de notre journaliste. La première, c’est qu’en tant qu’habitant de la ville du Mans, où se tenait la course, je connaissais plutôt bien le circuit, qui est une institution particulièrement importante dans le département de la Sarthe. Ainsi, contrairement à beaucoup de journalistes ou autres professionnels invités, j’ai passé le plus clair de mon temps en dehors de la loge aux couleurs de Overwatch 2, à profiter des meilleurs virages pour voir les pilotes en action, et les véhicules au plus près. Et en tant que manceau, vous comprendrez que cette opportunité m’a rendu particulièrement heureux à titre personnel, ce qui se ressentira peut-être dans ces lignes…

La seconde chose que je souhaite préciser, c’est le cadre de l’invitation qui nous a été fournie par Blizzard. Car on serait vite tenté de croire que cet article n’a que pour vocation de procurer de la publicité à Overwatch 2, qui en aurait pourtant bien besoin depuis qu’il est devenu le jeu le plus mal noté sur Steam, or il a bien été spécifié que rien ne nous obligeait à parler à nos lecteurs du soft. À titre personnel, encore une fois, je suis joueur occasionnel de cette suite un peu décriée par les fans, et n’ai donc aucun grief à son encontre. Au contraire même, puisque sa gratuité me convient parfaitement, à une heure où le joueur console que je suis est déjà contraint de payer un abonnement pour jouer en ligne. Cela étant, cet article ne s’étendra pas sur le jeu puisque, nous sommes là pour parler du GP Explorer et rien d’autre.

Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître que nous avons été extrêmement bien reçus, que l’organisation pour les invités était au poil, et que nous avons pu faire de chouettes rencontres. Que demander de plus finalement ? Voilà pourquoi un grand merci est de rigueur !

Le GP Explorer, c’est quoi ?

Pour ceux qui n’auraient pas suivi l’actualité automobile de ces deniers jours, le GP Explorer c’est une course organisée par le créateur de contenu Squeezie, prenant place sur le circuit Bugatti au Mans. Contrairement à ce à quoi les manceaux sont habitués, il n’est pas question de concept cars ou autres bolides surpuissants, mais de Formule 4. Des véhicules monoplaces, dont le moteur leur permet de belles pointes de vitesse, certes, mais qui n’égalent pas la fameuse Formule 1, qui est l’étape maximum dans cette catégorie.

Ce qu’il faut retenir, c’est donc que la Formule 4 est en quelque sorte l’antichambre de la Formule 1, et une catégorie de véhicules qui demande malgré tout un certain doigté et un entraînement rigoureux pour être maîtrisée. D’où le fait que le GP Explorer premier du nom était déjà plutôt impressionnant, puisqu’il plaçait divers amateurs aux commandes de ces bolides de compétition, pour un résultat qui s’est révélé intéressant.

Cette année, nous avions droit à une très belle brochette de concurrents, là encore, se groupant par deux sous chaque écurie. Squeezie et Gotaga pour l’écurie Gentle Mates. Seb et Maghla pour RhinoShield. Amixem et Etienne Moustache pour Wargaming. Djilsi et Théodort pour Alpine. Maxime Biaggi et AnaOnAir pour Mouv’. Depielo et Manon Lanza pour Rac(H)er by Alpine. Mister V et Théo Juice pour Subway, Horty et Baghera Jones pour Cupra. Sylvain Lévy et Pierre Chabrier pour Nord VPN. RebeuDeter et Kekra pour Crunchyroll. SCH et Soso Maness pour Samsung. Et enfin Kaatsup et LeBouseuh pour Overwatch 2.

Cadre d’une bonne quantité de compétitions mécaniques au cours de l’année, le circuit Bugatti est aussi un morceau non négligeable du tracé des 24h du Mans, une course mythique et mondialement connue. C’est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle c’est cet emplacement qu’a choisi Squeezie pour ces deux éditions consécutives du GP Explorer. Même si la proximité et la facilité d’accès depuis la région parisienne rentrent certainement en ligne de compte. Une heure de TGV, c’est finalement assez peu pour tout habitant de la capitale et ses environs.

Quant au programme, il était simple : de 9h à 11h, essais libres ; de 14h à 15h30, qualifications ; et de 18h35 à 19h30, la course, la vraie. Entre temps, de nombreuses activités ont eu lieu sur place, avec notamment une visite des stands pour ceux qui y étaient conviés (et dont nous faisions partie), une démonstration de Formule 2 et d’Alpines, ou encore une parade des pilotes. Bref, même si la journée fut longue pour ceux qui étaient là dès l’ouverture (8h du matin), puisque la course ne débutait qu’à 18h35, il y avait de quoi s’occuper. Enfin, l’événement prenait fin sur un concert, auquel nous n’avons malheureusement pas pu assister.

Quelques chiffres

L’événement a accueilli 60 000 visiteurs, contre 40 000 l’an dernier, dont les places (vendues 48 euros) se sont écoulées en une trentaine de minutes au cours du mois de mai dernier. On pourrait presque croire qu’on parle du Hellfest ou autre festival très prisé, mais non, c’est bien d’une course automobile qu’il s’agit. Nul doute que la présence de grosses têtes d’affiche joue un immense rôle dans cet état de fait.

Heureusement pour ceux qui auraient raté leur chance, ou qui ne pouvaient pas venir, l’intégralité de la journée était retransmise sur la chaîne Twitch de Squeezie. Avec pour objectif non dissimulé de dépasser le million de viewers atteint l’an dernier. Un pari réussi, puisque cette seconde édition du GP Explorer est parvenue à atteindre 1,3 millions de viewers. Un score très impressionnant, même pour Squeezie qui cumule 18 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube.

L’événement n’aura pas été sans surprise, puisque quatre coureurs ont été contraints d’abandonner la course. Ainsi, Maxime Biaggi a subit un accident, suite à la sortie de route de Manon Lanza. Kekra a quant à lui terminé dans le sable à la fin de la course, et impossible de repartir. Reste le rappeur SCH, dont le véhicule a dû être immobilité suite à une avarie. Heureusement, ces différents problèmes n’ont fait aucun blessé, et rien de grave n’est à signaler.

Quant au trio de tête, il n’a pas surpris grand monde. C’est Diepelo qui remporte la première place, sachant que le monsieur a brillé durant les phases de qualification, et n’a commis aucun faux pas durant la course. Il est suivi par Sylvain Lévy, grand gagnant de l’édition précédente. Enfin, Étienne Moustache prend la troisième place.

Plusieurs réserves

Organisée au début du mois d’octobre 2022, la première édition du GP Explorer avait globalement mis tout le monde d’accord. L’itération de 2023 réalisait quelques changements notables, notamment dans sa date, puisque située un mois plus tôt. La première conséquence, c’est la résultante d’une semaine de canicule s’achevant par un samedi culminant à 35 degrés Celsius. Un problème qui aurait été moins marquant si le circuit choisi avait été plus ombragé. Or, ce n’est définitivement pas le fort du Bugatti, qui a vu défiler les véhicules de secours tout au long de la journée, avec une quantité assez impressionnante de malaises, malgré les recommandations d’hydratation passant régulièrement aux hauts parleurs.

L’autre problème, sur place, c’est une affluence assez impressionnante, prenant d’assaut tous les commerces présents sur les lieux, et obligeant à faire la queue pendant plusieurs dizaines de minutes au soleil ne serait-ce que pour l’achat d’une boisson. Le village, partie que les habitués du circuit connaissent bien, était aussi particulièrement encombré toute la matinée, et une partie de l’après midi, rendant tout déplacement assez compliqué. Un problème que l’on retrouve chaque année pour les 24h du Mans, d’ailleurs, ou tout autre gros événement prenant place sur les lieux.

Enfin, si l’organisation demeure assez solide, qu’il n’y a que peu à en redire, on notera néanmoins un réel problème de rythme. Avec une ouverture des portes à 8h du matin, et une course ne commençant que 10h30 plus tard, il était évident que quelques longueurs risquaient d’affecter le public présent. Et ça n’a pas manqué. L’ennui a frappé fort, presque autant que le soleil, et ce ne sont pas les commentaires audios tournant globalement en rond qui ont pu y changer quoi que ce soit…

Malgré tout, il faut retenir que cette édition était une franche réussite. Si certains choix, notamment dans la date, n’étaient pas des plus judicieux, les spectateurs en ont toutefois eu pour leur argent. Entre la course, les différentes activités, et même les surprises, malgré quelques longueurs, il y avait de quoi faire. Jusqu’à un concert qui clôturait la journée, faisant monter sur scène les rappeurs Hamza et PLK. Bref, reste à voir ce que prépareront Squeezie et son équipe pour la prochaine édition, si tant est qu’elle soit prévue, ou pour la suite. On ne doute pas que de nombreuses idées demeurent encore à exploiter.