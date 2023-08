Overwatch 2 devient le jeu le plus mal noté de tous les temps sur Steam

Les changements autour du PvE ne passent pas

C’est définitivement la fin de la lune de miel entre Overwatch 2 et sa communauté, et elle n’aura pas duré longtemps. En arrivant sur Steam, le jeu de Blizzard a eu droit à un torrent d’évaluations négatives, si immense qu’il est devenu le jeu le plus mal noté sur la plateforme de Valve en seulement quelques jours d’existence. En consultant le « Hall of Shame » qui s’occupe de recenser les jeux les plus mal reçus sur Steam, on peut voir qu’Overwatch 2 siège à la première place avec plus de 90% d’évaluations négatives sur presque 110 000 avis.

Les raisons derrière ce désamour sont nombreuses. On compte bien entendu quelques trolls au passage, mais on y voit surtout beaucoup plus de personnes qui sont légitimement déçues de voir que le jeu ne parvient pas à remplir ses promesses initiales. La communauté du jeu n’est pas réellement ravie de voir l’état dans lequel se trouve la licence, et cela se répercute sur les évaluations du titre.

La communauté chinoise enterre le jeu

Here's something that no English language media outlet has caught on to: Overwatch 2 currently has 100k reviews on Steam since launching 3 days ago, of which 91% are negative. However, nearly 2/3 of those reviews (63k) are written in S.Chinese, with 97% of them being… https://t.co/sbnSxRdraW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 13, 2023

Mais pour expliquer un tel résultat catastrophe, il faut aussi se tourner du côté de la Chine. L’analyste Daniel Ahmad nous explique que parmi ces évaluations négatives, on retrouve une très forte présence de la communauté chinoise. Dans ces commentaires, les joueurs et joueuses chinois expriment le même mécontentement que le reste du monde, mais on y retrouve d’autres sources de frustration, dont la première est liée au divorce entre Activision-Blizzard et NetEase.

Lorsque les deux entités n’ont pas renouvelé leur partenariat pour distribuer les jeux de l’éditeur américain sur le territoire chinois, il est devenu très compliqué d’accéder à ces titres depuis la Chine. Le manque de serveurs locaux pour le pays est devenu un vrai problème et la communauté chinoise se sert de la sortie du jeu sur Steam pour faire entendre sa voix concernant ce souci, allant même jusqu’à donner des évaluations positives au deuxième jeu du « Hall of Shame » (qui est le jeu de cartes War of the Three Kingdom) afin de faire en sorte qu’Overwatch 2 ne perde pas sa place de premier.

Blizzard aura donc bien du mal à s’extirper de cette situation à moins d’un changement complet de politique.