Gollum : Tout savoir du jeu vidéo Seigneur des Anneaux (gameplay, période…) en vidéo

Ce n’était peut-être pas le personnage que l’on aurait imaginé comme protagoniste principal d’un jeu, mais Gollum aura droit à son adaptation sur consoles et PC. Nommé Le Seigneur des Anneaux Gollum, le jeu est développé par Daedelic en collaboration avec Nacon. Annoncé en 2019, le titre se fait désirer et n’arrivera que fin 2022 mais il a déjà lâché plusieurs informations.

Si vous êtes curieuse ou curieux d’en savoir plus, on vous résume tout ce que l’on sait sur le titre. Gameplay, période, mécanique de double personnalité… tout est centralisé dans cette vidéo. The Lord of the Rings – Gollum est prévu pour fin 2022 sur PC et les deux générations de console.