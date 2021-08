Le GOG Games Festival est lancé avec tout un tas de promotions et l’arrivée de certains Tomb Raider

Comme il a l’habitude de le faire assez régulièrement, GOG lance une nouvelle campagne intensive de promotions sur un large choix de choix de jeux, cette fois-ci sous la bannière du GOG Games Festival. Si vous ne savez plus à quoi jouer ou que vous attendez que certains titres bénéficient d’une remise sur PC, vous pourrez ici retrouver un large choix de jeux avec promotions allant jusqu’à -90%.

Plus d’un millier de jeux en promotions

C’est près de 1 200 jeux qui sont concernés par ces promotions ici, ce qui devrait permettre de mettre la main sur quelques bonnes affaires avant que l’offre ne se termine le 2 septembre prochain.

En dehors des promotions sur les jeux les plus intéressants que nous vous listerons ensuite, on remarque que la saga Tomb Raider débarque dans le catalogue avec les épisodes Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld, et Tomb Raider GOTY, qui sont tous en promotions pour l’occasion. Voici quelques offres intéressantes :

La liste complète du GOG Games Festival est à retrouver directement sur le site officiel.