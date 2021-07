Ghostwire: Tokyo est repoussé et attendra le début 2022

Ghostwire: Tokyo était très discret depuis quelques mois, logique puisque Xbox n’avait pas forcément envie que son nouveau partenaire Bethesda communique autour de cette exclusivité PlayStation. Et quelques jours après un State of Play en partie consacré à Deathloop, c’est au tour du projet de Tango Gameworks de donner quelques nouvelles.

Ghostwire: Tokyo 2022 > JO de Tokyo 2020

Le jeu d’action-aventure à l’ambiance anxiogène attendra donc début 2022 pour arriver sur PlayStation 5 et PC, alors que l’on s’attendait à une sortie en octobre selon la fameuse vidéo de Sony datant de janvier. Sans surprise, la raison évoquée sur Twitter pour ce report est la volonté de proposer la meilleure expérience possible sans mettre pour autant en péril la santé des employés du studio japonais.

On aurait bien aimé que cette information s’accompagne d’un peu de gameplay puisque le jeu reste toujours très mystérieux pour le moment. Mais le studio promet heureusement de nous en dévoiler plus dans les prochains mois. Au moins, Deathloop profitera un peu plus d’attention au lieu d’être immédiatement suivi d’une autre exclusivité PS5 éditée par Bethesda, même si les deux titres n’appartiennent pas exactement au même genre.

Bref, rendez-vous début 2022 pour jouer à Ghostwire: Tokyo sur PlayStation 5 ou PC.