Un State of Play consacré aux éditeurs tiers et indés annoncé pour ce jeudi

Cette journée est décidément bien remplie. Il y a à peine une heure, Nintendo annonçait son nouveau modèle de Switch qui sera baptisée Switch OLED, et Sony n’avait décidément pas trop envie de laisser la lumière trop longtemps sur cette nouvelle fracassante, puisqu’un State of Play a été annoncé dans la foulée.

Pas de jeux Sony au programme

Un nouveau State of Play arrive ce jeudi.

Rejoignez-nous pour découvrir du gameplay de Deathloop, ainsi que de nombreuses infos sur les jeux indés et des jeux éditeurs tiers. https://t.co/EQRsZClECi pic.twitter.com/Wt1mKS1Jn0 — PlayStation France (@PlayStationFR) July 6, 2021

Sony nous donne donc rendez-vous pour ce jeudi 8 juillet à 23 heures pour suivre un nouveau State of Play qui sera cette fois-ci consacré aux éditeurs tiers et aux jeux indépendants. Celui-ci devrait durer environ 30 minutes et nous montrera un aperçu de Deathloop, qui arrivera le 14 septembre prochain.

Le constructeur nous prévient donc que ce State of Play ne contiendra pas d’informations sur le prochain God of War, ni même sur Horizon Forbidden West ou encore le prochain PS VR. En somme, n’attendez aucun jeux des PlayStation Studios durant cette soirée.

Vous pourrez évidemment retrouver toutes les annonces directement sur notre site dès la fin de la diffusion du State of Play ce jeudi.