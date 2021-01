Si on a plus vraiment l’habitude de voir des salons se tenir durant cette période si particulière, le CES de Las Vegas a bien lieu en ce moment même jusqu’au 14 janvier. L’occasion pour Sony de faire parler de la PS5, après avoir révélé son nom officiel lors de l’édition de l’année dernière. Si Jim Ryan est venu adresser un message sans grandes lignes à retenir, ce sont les petits détails qui ont retenu l’attention.

Le planning PS5 se précise

Sony also added a bunch of dates for PS5 games. Returnal – 03/19/21

Pragmata – 2023 (lol)

Solar Ash – June 2021

Kena – March 2021

Stray & Ghostwire Tokyo – October 2021

Little Devil inside – July 2021

Project Athia – January 2022

Hitman III – January 2021 pic.twitter.com/HoghB7zrE4 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 11, 2021

Comme le souligne Danial Ahmad, de nombreux jeux ont eu droit à des dates de sortie, ou plutôt des périodes de sortie, qui peuvent évidemment changer très vite étant donné la crise sanitaire actuelle. Il est possible que ces dates ne soient donnée qu’à titre indicatif.

Parmi tous les jeux que l’on retrouvera sur la console de Sony (et d’autres), on retiendra en premier lieu Kena: Bridge of Spirits, qui devrait donc arriver au mois de mars, ce qui colle avec son report qui nous indiquait qu’il sortirait au premier trimestre de l’année 2021.

Parmi les autres dates, voici ce que l’on peut retenir :

Project Athia, s’il n’est pas repoussé et que le tout est officialisé pourrait arriver dans seulement un an, alors qu’il n’a pas encore de titre définitif. De quoi douter, même si on imagine qu’il pourrait sortir avant Final Fantasy XVI.

Quant à Pragmata, l’un des jeux énigmatiques du showcase PS5 de Capcom, il manquera le coche de l’année 2022 pour 2023. Autant dire qu’on est pas prêt d’en entendre parler avant un moment.