Ghost Trick: Phantom Detective : Le remaster du jeu d’enquête de Capcom sortira le 28 mars sur iOS et Android

Un titre bientôt à portée de main

Pour rappel, ce titre créé par Shu Takumi, le papa de la licence Ace Attorney, et commercialisé initialement en 2010 sur Nintendo DS nous invite à suivre l’histoire rocambolesque de Sissel. Devenu un simple fantôme ayant perdu la mémoire, ce personnage n’a que quelques heures devant lui pour résoudre le mystère entourant son propre meurtre. Pour parvenir à ses fins, il a notamment la possibilité d’utiliser des pouvoirs surnaturelles lui permettant de prendre possession et manipuler les objets autour de lui ainsi que remonter le temps. Concernant la version remasterisée, elle intègre des visuels retravaillés, des musiques réarrangées ou encore des défis et illustrations inédites.

Rendez-vous dans environ deux semaines pour (re)découvrir Ghost Trick: Phantom Detective sur iOS et Android.