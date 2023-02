Le jeu d’enquêtes Ghost Trick: Détective Fantôme revient hanter la Switch avec un remaster

Le dernier Nintendo Direct a mis l’accent sur les remasters et sur les retours inespérés de certaines licences, ce qui plaira à certains, tandis que d’autres auraient préféré de la nouveauté. On pourra tout de même se réjouir de retrouver des titres quelque peu oubliés avec le temps, même s’ils ont marqué leur époque, avec notamment Ghost Trick: Détective Fantôme, l’autre jeu d’enquête de l’esprit derrière Ace Attorney, Shu Takumi.

Un remaster avec des puzzles inédits

Il y a maintenant plus de 13 ans (eh oui déjà), Ghost Trick: Détective Fantôme sortait sur Nintendo DS et nous faisait découvrir la drôle d’histoire de Sissel, un fantôme qui chercher à résoudre le mystère de sa propre mort avant de complètement disparaitre.

Capcom a décidé de donner un coup de jeune à cette aventure en lui offrant un remaster avec des visuels en 1080p/60 fps, des musiques réarrangées et des illustrations inédites, en plus de nouveaux défis exclusifs à cette version. L’interface et les contrôles ont évidemment été revus pour être adaptés aux manettes.

Et bonne nouvelle, ce remaster HD ne se contentera pas de la console de Nintendo cette fois, puisque Ghost Trick: Détective Fantôme est prévu pour sortir dans le courant de l’été sur PC (Steam), PS5, Xbox One et Switch.