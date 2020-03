Ghost Recon Breakpoint : le mode immersif et réaliste sera disponible le 24 mars

Après des débuts difficiles, Ghost Recon Breakpoint continue de revoir sa copie avec l’arrivée d’une mise à jour très attendue des joueurs. Le mode immersif et réaliste du TPS d’Ubisoft sera disponible le 24 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

Des airs de Ghost Recon Wildlands

En regardant attentivement la vidéo de présentation, on remarque que l’objectif de ce nouveau mode de jeu est de proposer une expérience plus proche de l’épisode Wildlands sorti en 2017 et entièrement personnalisable.

Il sera donc possible de supprimer les niveaux de votre équipement, ce qui vous permettra d’utiliser votre arme fétiche durant toute la partie sans être contraint de la changer. Le système de loot a été revu pour être plus réaliste et recharger vous fera perdre les munitions restantes. Vous pourrez paramétrer la quantité de vigueur consommée par votre personnage, le nombre de bandages qu’il peut transporter, la fréquence de ses blessures ou encore son aptitude à régénérer sa santé.

De nouveaux réglages concernant l’interface HUD seront disponibles et un mode privé, vous permettant de croiser uniquement les PNJ et les membres de votre escouade, sera ajoutée. L’éditeur français précise aussi que l’ensemble des paramètres pourra être modifié à tout moment, peu importe la difficulté choisie. En revanche, l’option « Mort permanente » ne sera pas au programme. Notez également que l’Expérience Ghost concerne uniquement les modes solo et coop, pas le PvP.

Pour rappel, cette mise à jour de Ghost Recon Breakpoint sera déployée le 24 mars sur toutes les plateformes et signera l’arrivée de la version 2.0 du jeu incluant l’épisode 2 de l’An 1. Intitulé « Etat Profond », il apportera un nouvel arc narratif, la classe Ingénieur, des cartes supplémentaires pour le mode Ghost War, le mode hors-ligne et divers corrections de bugs.

Toutefois, ces changements apportent avec eux une mauvaise nouvelle pour les joueurs, puisque le raid prévu dans ce contenu additionnel a été purement et simplement annulé par les développeurs afin de privilégier les améliorations à apporter à l’expérience actuelle. Vous pouvez retrouver la liste détaillée de la 2.0 sur le site officiel de l’éditeur.