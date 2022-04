Ghost of Tsushima semble avoir reçu son patch final, Sucker Punch prêt pour la suite ?

Ghost of Tsushima aura été l’un des jeux des PlayStation Studios qui aura été le plus mis en avant depuis sa sortie à l’été 2020. L’année dernière, le titre avait même eu droit à sa version Director’s Cut, rajoutant alors une toute nouvelle aventure tout en célébrant sa sortie sur PS5. Mais après tout ce travail effectué sur le jeu, Sucker Punch semble être décidé à passer à autre chose, comme on l’apprend dans le patch note de la mise à jour 2.18 du jeu.

Clap de fin pour le support du jeu, ou presque

Dans le patch note en question Sucker Punch semble confirmer qu’il s’agit là de la dernière mise à jour qui était au programme pour Ghost of Tsushima :

« Bien que nous ne travaillions pas activement sur un futur correctif, nous continuerons à surveiller vos commentaires sur le subreddit géré par la communauté Gotlegends, ainsi que les messages envoyés à @SuckerPunchProd sur Twitter pour le cas où des bugs ou problèmes prioritaires surviendraient. Nous tenons à adresser un grand MERCI à toute la communauté pour son soutien indéfectible et son aide précieuse depuis le lancement du jeu. Lorsque Legends est sorti, en octobre 2020, nous ne nous attendions pas à ce que sa communauté soit toujours aussi active après plus d’un an et demi. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce périple ! »

Si le studio promet donc qu’il veillera sur le jeu en cas de soucis majeurs détectés, notamment sur le multijoueur, il est visiblement prêt à laisser ce premier opus de côté. Pour mieux se concentrer sur la suite ?

C’est sans doute probable tant le jeu a rencontré un franc succès. D’autant plus que la licence est désormais suffisamment célèbre pour avoir droit à une adaptation cinématographique à Hollywood. On imagine donc que le gros de l’équipe est déjà à l’œuvre sur un potentiel Ghost of Tsushima 2, en espérant en avoir la confirmation bientôt.