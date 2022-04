Ghost of Tsushima : Le projet de film avance, et sera écrit par Takashi Doscher

On sait maintenant que Sony compte capitaliser au maximum sur ses licences PlayStation Studios, notamment à travers des adaptations, que ce soit sur petit ou grand écran. Il y a quelques mois, un film Ghost of Tsushima avait été annoncé, avec un réalisateur à la barre, Chad Stahelski (John Wick), mais ce dernier avait déclaré il y a peu vouloir prendre son temps, pour bien faire les choses. Visiblement, les choses bougent tout de même en coulisses, puisqu’on sait désormais qui va s’occuper du script du film.

Le projet est toujours sur les rails

Le site Deadline nous apprend donc que c’est Takashi Doscher qui a été choisi pour écrire les aventures de Jin Sakai sur grand écran. Doscher s’est récemment illustré en tant que réalisateur avec des films comme Only et Still, pour lesquels il a aussi écrit le script.

Deadline rappelle que le film n’en n’est encore qu’au stade de la préproduction pour le moment, à un stade peu avancé. Il faudra effectivement voir si Doscher arrive à écrire une histoire qui conviendra à Chad Stahelski et sa société de production, ainsi qu’à Sucker Punch et Sony, pour que le tout accélère.

Rendez-vous donc dans quelques semaines ou mois pour voir comment le projet avance, avec peut-être des premières informations sur le casting.