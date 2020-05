Un State of Play spécial Ghost of Tsushima pour jeudi soir

Lancé en décembre 2019, le State of Play s’est rapidement imposé comme le « Direct » de Sony ! Habituellement utilisé pour teaser les joueurs sur les prochaines sorties PlayStation, il servira cette fois-ci à présenter en profondeur Ghost Of Tsushima, la nouvelle création et exclusivité PlayStation tant attendu de Sucker Punch Productions !

Soyez prêt le jeudi 14 mai à 22h

Le prochain State of Play sera entièrement dédié à Ghost of Tsushima 👉 https://t.co/GDtHP1pc7C Rendez-vous ce jeudi à 22h00. pic.twitter.com/78G2uUlE4r — PlayStation France (@PlayStationFR) May 12, 2020

Par ailleurs, Sony annonce qu’il nous sera permis de découvrir pas moins de 18 minutes de gameplay avec de l’exploration, des combats et d’autres surprises. Le géant nippon ajoute que cet épisode ne parlera en aucun cas de la PS5 ou d’autres projets. Ghost Of Tsushima sera seul et au centre de toutes les discussions dans ce State Of Play.

Retrouvez cette diffusion sur Twitch et YouTube et n’oubliez pas que Ghost Of Tsushima est maintenant prévu pour le 17 juillet 2020 !