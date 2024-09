Genshin Impact dévoile sa version 5.1, voici tout ce qu’il faut savoir

La quête d’Archon s’intensifie à Natlan

Cette version 5.1 de Genshin Impact nous permettra tout d’abord de continuer la quête d’Archon. L’aventure se poursuit à Natlan avec non pas un, mais deux actes supplémentaires qui vont nous rapprocher de la toute fin de l’intrigue globale de cette région, et on peut voir avec cette nouvelle bande-annonce que les choses vont vite devenir explosives pour le Voyageur et sa troupe.

Il sera aussi possible de découvrir une quête centrée sur le personnage de Xilonen. Terminer toutes ces quêtes rapidement, ou peu de temps après leur sortie, vous donnera plus de récompenses dont des primo-gemmes. Il en sera de même pour l’exploration des régions, où vous aurez maintenant des récompenses en plus si vous explorez largement ces zones avant un temps limité (vous aurez le temps de deux mises à jour pour le faire, soit 12 semaines).

Les personnages de la version 5.1

Xilonen sera la seule nouvelle héroïne de cette version. Elle sera au moins de rareté 5 étoiles et sera de type Géo, avec une épée à une main. Comme les autres personnages de Natlan, elle disposera d’une capacité de déplacement rapide, comme si elle faisait du roller. Son rôle sera principalement celui d’un support puisqu’elle devra être accompagnée d’un personnage Cryo, Pyro, Electro ou Hydro, afin de baisser la résistance élémentaire des ennemis.

Elle sera disponible dans la première phase de la version 5.1, aux côtés de Chiori en autre personnage 5 étoiles. Pour la deuxième phase, c’est Nahida qui sera de retour, en même temps que Hu Tao. De nouvelles armes 5 et 4 étoiles seront aussi ajoutées.

Les événements de la version 5.1

L’événement principal de cette mise à jour nous permettra de retourner à Sumeru pour préparer l’anniversaire de Nahida en compagnie de tous les autres personnages de la région. Plusieurs mini-jeux seront proposés, dont des combats ainsi qu’une activité où l’on devra contrôler un carrosse façon Temple Run. Finir les activités proposées donnera accès à de nombreuses récompenses, dont un exemplaire gratuit de Candice.

Un autre événement centré sur le combat sera proposé avec des règles spécifiques et plusieurs niveaux de difficulté, tandis que l’événement centré sur les boites qui revient régulièrement et qui donne accès à des récompenses journalières sera aussi de retour. On notera aussi l’arrivée d’un événement multijoueur dans lequel vous devrez combattre des boss en compagnie de vos amis tout en remplissant des conditions particulières.

Comme à chaque mise à jour, des cartes seront ajoutées au mini-jeu de cartes. Les Abysses auront droit à une petite amélioration. Si vous avez terminé l’étage 11 lors de la précédente mise à jour, vous débloquerez directement les récompenses de l’étage 9 lorsque les Abysses sont remises à zéro. Et si vous avez terminé l’étage 12, c’est l’étage 10 qui ne sera plus obligatoire, afin de commencer directement par l’étage 11.

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes limités à entrer, qui ne sont valables que quelques heures :

SME6NV4GX2Z

KALF66CLGXKM

PT5WP6D5GXJ9

Quand sortira la version 5.1 de Genshin Impact

La version 5.1 de Genshin Impact sera disponible à partir du 9 octobre prochain, tôt dans la matinée. Une maintenance aura lieu pendant quelques heures juste avant et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.