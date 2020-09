Genshin Impact : Un trailer pour la sortie en 1.0 et préchargement dispo

Pas forcément très bruyant, Genshin Impact est pourtant l’un des jeux les plus attendus de cette fin de mois. L’action RPG aux composantes gacha sortira ce lundi dans sa version 1.0 et pour fêter ça, les développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce. Idéal pour marquer le coup au Tokyo Game Show également.

La version 1.0 arrive

Cette bande-annonce fait office de trailer de lancement et nous rappelle que la sortie est imminente. Dévoilée au cours du Tokyo Game Show 2020, cette vidéo survole le titre : on y aperçoit plusieurs environnements de Mondstadt, quelques séquences de gameplay mais également différents personnages en action comme Barbara, Venti, Qiqi et bien d’autres. Des éléments que l’on vous avait présenté au cours de notre précédente preview. On notera aussi qu’un nouveau personnage a été introduit, doublé par Kenjirō Tsuda.

Comment pré-charger le jeu ?

Si vous avez une petite connexion et que vous souhaitez télécharger le soft en avance, ça tombe bien : vous pouvez pré-charger Genshin Impact dès maintenant. Comment faire ?

Sur PC : Se rendre sur le site officiel

Sur Android/iOS : Les personnes qui se sont pré-inscrites ont reçu une invitation pour télécharger l’application

Sur PS4 : Directement via le PlayStation Store (il faut attendre ce 27/09 à 18 heures)

Quand ouvrent les serveurs de Genshin Impact ?

Evidemment, même si vous arrivez à télécharger et lancer le jeu, il n’est pas encore possible de jouer. Si vous lancez le titre, vous verrez un message comme quoi Genshin Impact est en maintenance. C’est normal puisqu’il faut attendre l’ouverture des serveurs. Vous voulez savoir à quelle heure ? C’est simple, les serveurs de Genshin Impact ouvriront le 28 septembre à 4 heures du matin, heure française. A partir de là, vous pourrez découvrir l’aventure.

D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous invite fortement à lire notre guide complet de Genshin Impact qui sera régulièrement mis à jour. On a également eu l’opportunité d’interviewer l’équipe de miHoYo.