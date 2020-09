Genshin Impact : Notre interview avec miHoYo pour la sortie du jeu

Prévu pour sortir officiellement le 28 septembre prochain après plusieurs phases de bêta, Genshin Impact signe l’arrivée du studio miHoYo sur le marché des plateformes PC et les consoles. Un jeu d’action et d’aventure hybride, qui comporte des features de gacha et un gigantesque monde ouvert. Pour l’occasion, nous avons pu nous entretenir avec l’équipe du jeu pour voir les leçons tirées par la bêta, et ce que le jeu pourra nous réserver à l’avenir.

Présentation et inspirations

Tout d’abord enchanté et merci pour votre temps ! Pouvez-vous rapidement vous présenter ?

Bonjour à tous, nous sommes l’équipe de développement de Genshin Impact ! Notre travail quotidien consiste à créer un contenu de jeu toujours plus fun et intéressant pour tous les joueurs, et à continuer à optimiser l’expérience de jeu de chacun ! Nous sommes très heureux de pouvoir présenter Genshin Impact à tous les joueurs de France et du monde !

Après le succès de Honkai 3rd, qu’est-ce qui vous a motivé à développer sur consoles et PC en plus du support mobile ?

« Quelque chose de nouveau, quelque chose d’excitant et quelque chose d’imaginatif », tel est toujours le point de départ du développement des produits de miHoYo. Les jeux en monde ouvert ont toujours été un concept que notre équipe de production trouvait excellent et que nous voulions essayer.

En 2017, notre équipe a pensé que créer un jeu permettant aux joueurs de vivre une aventure en monde ouvert sur différents appareils et différentes plateformes serait une expérience qui dépasserait les attentes de tout le monde. Et c’est ainsi que nous avons commencé la création de Genshin Impact.

Juste après sa révélation, Genshin Impact a rapidement été comparé à Zelda Breath of the Wild. Peut-être même un peu trop rapidement puisque le feeling lorsque l’on joue aux deux est assez différent. Qu’en pensez-vous ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un jeu très populaire et hautement respecté dans l’industrie du jeu vidéo, et notre équipe de production éprouve également un respect tout particulier pour ce jeu. Dans la lettre aux joueurs publiée par l’équipe du projet l’année dernière, nous mentionnions que The Legend of Zelda : Breath of the Wild était l’une des sources d’inspiration de l’équipe lors des premiers jours de la conception de ce projet, nous inspirant à faire de Genshin Impact un action-RPG d’aventure en monde ouvert.

Cependant, il faut tout même mentionner que, si vous en faites l’expérience de vous-même, vous constaterez que Genshin Impact et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sont deux œuvres complètement différentes. Genshin Impact propose des personnages et une intrigue propres, et son gameplay repose sur l’utilisation de plusieurs personnages et de nombreuses interactions. Par conséquent, nous espérons que la majorité des joueurs pourront essayer d’eux-mêmes notre jeu, et découvrir l’originalité de Genshin Impact, tout en y prenant le plus de plaisir possible.

Nouveautés depuis la bêta et retours

Pouvez-vous nous en dire plus sur les retours des joueurs de la bêta ? Sur la version PS4, on a remarqué pas mal de soucis techniques, avez-vous envisagé de déplacer la date de sortie de celle-ci à cause de cela ?

Genshin Impact a fait l’objet de trois bêta-tests fermés depuis le mois de juin de l’année dernière, et chacun de ces tests a eu un objectif défini. Par exemple, lors du premier test, nous nous sommes principalement concentrés sur les versions PC et mobiles, en collectant les commentaires des joueurs de ces plates-formes ; lors du deuxième test, nous avons publié une nouvelle carte, « Liyue » ; alors que le troisième test nous a permis de nous concentrer sur la version PlayStation, afin de l’optimiser en fonction des suggestions des joueurs.

Ces différents tests sont d’une importance capitale pour l’amélioration du jeu, afin de déterminer la meilleure façon d’ajuster l’interface utilisateur pour les différentes plateformes dans le but d’offrir l’expérience la plus fluide possible à tous les joueurs, afin de déterminer les problèmes à corriger sur la nouvelle carte, afin d’optimiser les connexions entre les plateformes, ou encore afin d’optimiser l’affichage en fonction des caractéristiques matérielles des différentes plateformes dans le but d’assurer un fonctionnement efficace et fluide du jeu.

Lors du dernier bêta-test, nous avons principalement collecté les opinions et les commentaires des joueurs PlayStation, afin d’identifier la direction de nos prochains ajustements. Étant la première œuvre de miHoYo à être publiée sur la plateforme PlayStation, Genshin Impact a été testé sur cette plateforme pour la première fois lors du dernier bêta-test. Grâce à ce test, notre équipe, ainsi que les joueurs, ont pu identifier des problèmes de temps de chargement trop longs, de chutes de framerate, ainsi que divers autres problèmes mineurs sur la version PS4.

Nous avons donc pris note de tous ces soucis, et l’équipe du projet travaille actuellement dur pour les résoudre. Lorsque le jeu sera officiellement publié, les joueurs pourront constater clairement que la qualité du jeu sur PS4 a été améliorée. Et nous pouvons maintenant confirmer que la version PlayStation sera publiée en même temps que les versions PC et mobiles, et qu’aucun report n’est prévu.

Certains zones n’étaient pas disponibles dans la bêta, comme les montagnes près de Windwail Highland. Pourrons-nous les explorer dans la version finale ?

Lorsque Genshin Impact sera officiellement publié, les deux premières des sept grandes cités du continent de Teyvat, Mondstadt et Liyue, seront disponibles, et nous sommes actuellement en train de finaliser les villes et cartes suivantes. Nous prévoyons de soutenir notre jeu sur le long terme, et ces autres villes seront ajoutées après le lancement officiel du jeu. Alors, restez à l’écoute !

Quels sont les plus gros changements entre la bêta et la version finale ?

Les joueurs ayant participé aux trois bêta-tests de Genshin Impact ont pu constater que l’expérience de jeu était à chaque fois différente de la fois précédente, et la version officielle sera également différente du dernier bêta-test fermé.

En effet, après chaque bêta-test, nous avons procédé à des ajustements du jeu en fonction des commentaires des joueurs, afin d’optimiser au maximum l’expérience de jeu. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un jeu qui sera soutenu à long terme, il est nécessaire d’écouter en permanence les suggestions et les retours des joueurs, afin de faire de Genshin Impact le meilleur jeu possible.

Contenus à venir

Quel est le rythme de sortie des nouveaux personnages ? Tous les mois ? Toutes les semaines ?

Nous prévoyons encore plus de personnages dans un futur proche, mais nous ne pouvons pas divulguer plus de détails pour le moment.

Est-ce que l’on peut s’attendre à plus de skins pour les héros, comme des tenues de saisons ? (Halloween, Noël etc.)

Genshin Impact est un jeu qui sera suivi et soutenu sur le long terme, et pour lequel nous continuerons de publier du nouveau contenu et des mises à jour. De plus, l’équipe prévoit également du nouveau contenu lié à la personnalisation des apparences en jeu (telles que des skins de personnages). Nous tiendrons les joueurs informés dès qu’il nous sera possible de divulguer plus d’informations.

En plus de nouveaux héros, peut-on s’attendre à plus «d’éléments» plus tard ? Comme, au hasard, du poison, la lumière, les ténèbres ou autre ?

Chacune des sept grandes villes du continent de Teyvat correspond à une divinité et à un élément. Par exemple, Mondstadt correspond au dieu du vent et Liyue correspond au dieu de la roche.

À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur le lancement des cinq autres villes principales et des nouveaux personnages, ainsi que sur le contenu de l’histoire et les missions secondaires associées. Nous ne prévoyons pour le moment pas d’intégrer davantage d’éléments.

L’aspect coopératif du jeu est important dans Genshin Impact. A quoi peut-on s’attendre de ce côté pour les mois à venir ?

Nous sommes impatients de présenter notre monde ouvert immersif aux joueurs de Genshin Impact. En jeu, nous proposons un mode solo et nous avons également ajouté un mode coopératif, pour permettre aux joueurs d’inviter leurs amis à rejoindre cette grande aventure. Les joueurs pourront alors choisir le mode solo ou multijoueur selon leurs envies.

Afin de soutenir notre jeu sur le long terme, nous continuerons de mettre à jour et de publier du contenu de haute qualité, innovant et intéressant. Dans un futur proche, nous avons prévu d’introduire davantage de personnages et d’intrigues, d’ajouter encore plus d’options sociales, de diversifier les différents gameplays, et d’optimiser l’expérience d’actualisation des donjons.

En plus de l’ajout de ces nouveaux contenus, nous développerons les méthodes d’obtention des matériaux en jeu, afin d’étendre autant que possible l’expérience de monde ouvert à tous les aspects du jeu. De plus, des mécanismes dynamiques seront ajoutés aux donjons, afin d’assurer la fraîcheur du gameplay, et pour que les joueurs puissent découvrir le plaisir de l’aventure et des compositions stratégiques de leurs équipes. Enfin, l’équipe du jeu est en train d’analyser les possibilités d’inclusion de personnalisations d’apparence.

Localisation française et bande-son

Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus de localisation et ce qui vous a motivé à proposer plus de langues – comme le français – que la plupart des jeux asiatiques ?

Genshin Impact sera disponible en 13 langues, dont le français, l’anglais, le japonais, le coréen, etc. Nous espérons ainsi offrir à plus de joueurs l’opportunité d’essayer notre jeu. Des histoires originales, une aventure en monde ouvert, de nombreux personnages, un système de progression riche, des combats élémentaires interactifs, le choix entre mode solo et coopératif, et bien plus encore, sont combinés pour offrir aux joueurs une expérience de jeu immersive.

Pourquoi avez-vous choisi d’enregistrer la bande originale avec l’Orchestre philharmonique de Londres et comment votre relation s’est déroulée avec eux ?

La musique est une partie très importante du jeu. Dès que le joueur entre dans le jeu, la musique permet de lui présenter un concept et une ambiance pour la première fois, puis elle permet de stimuler ses émotions en harmonie avec les rebondissements de l’intrigue. La musique joue un rôle essentiel dans la création d’une atmosphère appropriée.

Genshin Impact étant un jeu en monde ouvert, chaque ville et région du jeu possède un style culturel unique, que nous avons voulu traduire en utilisant différents styles musicaux. Nous avons donc choisi d’utiliser une musique orchestrale traditionnelle comme base, puis d’ajouter des éléments des différentes musiques du monde afin de conférer à la bande-son du jeu une sensation différente.

Lorsque nous avons convié l’Orchestre philharmonique de Londres à enregistrer la musique de notre jeu, nous étions à la recherche d’une expression artistique et d’un florilège émotionnel uniques que seuls ces virtuoses possèdent. Les différents logiciels de musique permettent de produire une grande variété d’effets techniques, mais l’apport émotionnel des musiciens permet de faire briller l’essence d’une musique.

L’Orchestre philharmonique de Londres est un orchestre de renommée mondiale, qui possède une très riche expérience des bandes sonores de jeux et qui a coopéré avec de nombreux produits de licence extrêmement connus. En plus du talent d’interprétation de premier ordre de l’Orchestre philharmonique de Londres, l’orchestre est capable de comprendre et d’interpréter parfaitement les éléments musicaux des diverses cultures que HOYO-MiX espère incorporer.

Nous sommes honorés de pouvoir inviter l’Orchestre philharmonique de Londres à interpréter la musique de Genshin Impact. Nous espérons que notre musique permettra à chacun de mieux ressentir le monde merveilleux de Genshin Impact !

Développement de l’univers

Les environnements sont vraiment riches et détaillés. Avez-vous utilisé des lieux réels ou d’autres supports comme inspirations ?

Oui ! Par exemple, lors de la conception des paysages du port de Liyue et de ses environs, nous nous sommes inspirés des paysages naturels, de l’architecture et des cultures traditionnelles de l’Orient. Nous avons combiné les jardins de bambous de style Su, les champs et terrasses aquatiques de style Hui et les paysages naturels uniques du Huanglong avec des paysages sortis tout droit des films d’époque, les champs de roseaux, pour créer un spectacle dramatique et naturel, donnant à Liyue une atmosphère de fantaisie orientale.

Bien sûr, Mondstadt et Liyue ne sont que les deux premières des sept grandes villes de Genshin Impact. Ces cités seront publiées lors de mises à jour ultérieures. Chaque cité offrira ses propres caractéristiques, paysages et contenus, afin d’offrir à chaque fois aux joueurs une expérience visuelle et auditive différente.

Pensez-vous déjà à des collaborations avec d’autres franchises célèbres comme le font de nombreux gacha ? Peut-être avec Honkai ou même avec des licences Nintendo (sur Switch) ou Sony (sur PS4) ?

Genshin Impact est un jeu qui sera suivi et soutenu sur le long terme, et pour lequel nous continuerons de publier du nouveau contenu et des mises à jour. Pour tout qui concerne les opérations promotionnelles de marque tierce en jeu, nous sommes impatients d’avoir à l’avenir l’opportunité de coopérer avec des produits adaptés. Nous tiendrons les joueurs informés dès qu’il nous sera possible de dévoiler plus d’informations.

Avez-vous des plans pour développer un “Genshin Universe” comme Honkai ? (mangas, animes…)

En tant que nouvelle licence de miHoYo, Genshin Impact comprend beaucoup de contenus et de concepts que nous désirons présenter aux joueurs du monde entier. Pour tout ce qui concerne les plans et méthodes de développement futur de cette licence, nous vous conseillons de rester à l’écoute, car nous vous tiendrons informés au plus tôt avec plus d’informations.

Des infos sur les versions PS5 et Nintendo Switch

Genshin sortira sur PS4 un peu avant la sortie de la PS5. Prévoyez-vous déjà des mises à niveau gratuites ?

Nous explorons déjà plusieurs projets en ce qui concerne Genshin Impact et la prochaine génération de consoles de jeu. Nous tiendrons les joueurs informés dès qu’il nous sera possible de divulguer plus d’informations.

Avez-vous des nouvelles de la version Switch ?

La version Switch de Genshin Impact est toujours en cours de développement. La date spécifique de lancement et celles des éventuels bêta-tests seront confirmées ultérieurement, et annoncées et partagées avec les joueurs et nos partenaires des médias.

Mot de la fin

Avez-vous une anecdote de développement ou une histoire à nous partager ?

Même si Genshin Impact a été en développement pendant trois ans et demi, le fait de développer sur plusieurs plates-formes en même temps a représenté beaucoup de pression pour les différentes équipes, dont l’objectif était de publier le jeu à la date promise et que le produit présenté aux joueurs soit aussi satisfaisant que possible pour tous.

Même dans ces conditions particulières, les équipes ont toujours fait preuve d’optimisme et d’un humour constant, par exemple en créant des emojis personnifiés qui peuvent booster le moral et provoquer de nombreux éclats de rire.

Avez-vous quelque chose à dire à la communauté française qui est particulièrement curieuse au sujet de Genshin Impact ?

Nous sommes heureux de constater que les joueurs français s’intéressent à Genshin Impact ! Vous pourrez faire la rencontre de Genshin Impact le 28 septembre. Les cités de Mondstadt et de Liyue du jeu sont issues respectivement des cultures européenne et orientale. Nous avons hâte de montrer ces deux régions à tous nos joueurs français.

En plus d’intégrer une localisation française en jeu, notre équipe des réseaux sociaux communiquera également activement avec la communauté des joueurs français ! Nous espérons que tout le monde pourra apporter son soutien à Genshin Impact, afin de nous aider à mieux peaufiner le jeu et à apporter une meilleure expérience de jeu à encore plus de joueurs français !

Nous remercions l’équipe pour ses réponses et nous vous rappelons que Genshin Impact sera disponible dès le 28 septembre sur PC, PS4 et plateformes mobiles. Vous pouvez également retrouver notre FAQ/Guide complet.