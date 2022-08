Genshin Impact : Un sublime trailer pour Sumeru, et la date de la présentation de la version 3.0

La sortie de Tower of Fantasy fait forcément grand bruit, mais Genshin Impact ne compte pas se laisser être mis de côté pour autant. La sortie de la version 3.0 du jeu est à nos portes, et on découvre aujourd’hui quand le stream de présentation aura lieu, en plus d’un magnifique trailer qui sert à mettre l’eau à la bouche concernant l’histoire qui nous attend, ainsi que les personnages que l’on va rencontrer.

Quand aura lieu la présentation de la version 3.0 de Genshin Impact ?

Cette vidéo façon anime a surtout pour but de teaser le rôle de Nahida dans le jeu, qui est celui de l’Archon Dendro. On y voit aussi les personnages que l’on va croiser à Sumeru et qui arriveront tôt ou tard sur des bannières, comme Tighnari, Collei, Alhaitham, Dori, Cyno, Dehya et Nilou.

Mais pour en savoir plus sur la version 3.0 du jeu, miHoYo nous donne rendez-vous pour ce samedi 13 août. Le livestream de présentation de la version 3.0 de Genshin Impact sera diffusé à 14 heures sur Twitch, puis à 18 heures sur YouTube. N’oubliez pas, c’est l’occasion de recevoir des codes pour des primo-gemmes gratuites, alors ne manquez pas l’événement. Vous retrouverez un article complet concernant la 3.0 directement après le stream sur notre site.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.