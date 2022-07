Genshin Impact nous reparle de Sumeru et de ses personnages en vidéo

Genshin Impact continue sa série de vidéos pour nous présenter les contours de la nouvelle zone à venir en ce mois d’août : Sumeru. Aujourd’hui, miHoYo revient sur les habitants, les monstres et les personnages qui composeront ce nouvel environnement désertique.

Sumeru dans mon gros gamos

Sumeru promet de vous faire voyager et de proposer une culture assez différente de ce qu’on l’a connu jusqu’à présent dans le RPG en free to play. Il s’agit d’une nation qui vénère la sagesse et où les informations sont traitées comme des ressources. Les habitants peuvent gérer ses trésors grâce à l’héritage de l’ancien Archon Dendro, Molrani Rukkhadevata et son système Akasha. On nous indique également que les habitants de Sumeru ne sont pas capables de rêver et particulièrement les adultes.

Sumeru va intégrer plusieurs biomes qui vous permettent de combattre de tous nouveaux monstres dont des monstres fongiques dans les forêts tropicales, des animaux et différentes créatures. Le territoire abrite également une autre force, les Érémites, des immigrés d’une ancienne civilisation dans le désert.

Bien évidemment, ce nouvel environnement sera l’occasion de croiser de nouveaux personnages que vous verrez dans les futures bannières d’invocations :

Tighnari

Alhaitham

Dehya

Nilou

Nahida

Cyno

Le jeu continue d’innover dans son approche de l’exploration et du toursime vidéoludique puisqu’il faut avouer que les paysages de Sumeru ne laissent pas indifférents. On attend désormais une date officielle qui devrait être située à la fin du mois d’août.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.