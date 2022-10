Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.2 (Nahida, Layla, nouveau boss, reruns…)

On a l’impression que la 3.0 de Genshin Impact et Sumeru sont arrivés hier, mais la version 3.2 est en réalité déjà à nos portes. Cette mise à jour est très attendue puisqu’elle apporte enfin la possibilité d’obtenir l’Archon Dendro, autrement dit Nahida. Mais ce n’est pas tout, puisque cette update aura comme d’habitude tout plein d’événements et de nouveautés à nous offrir. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.2 de Genshin Impact.

Une quête d’Archon épique

Cette version 3.2 nous offrira tout d’abord une nouvelle quête d’Archon, qui viendra conclure l’arc Sumeru, du moins l’arc principal. On nous prévient que d’autres histoires nous attendent dans la région, mais cette nouvelle quête mettre un point final à tout ce qui entoure Nahida.

Cette dernière aura également sa propre quête d’histoire, qui sera disponible dès le début de la mise à jour (certainement après avoir terminé la quête d’Archon en premier).

Un nouveau world boss gigantesque

Vous l’avez vu dans le trailer, un tout nouveau boss très imposant sera de la partie. Il s’agira d’un boss hebdomadaire, avec de nouveaux matériaux à récolter, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne sera pas tout à fait comme les autres.

Scaramouche se la joue Evangelion et compte nous offrir un combat dantesque en plusieurs phases, avec ce qui est tout simplement le plus grand boss du jeu. Il faudra activer des mécanismes et en détruire au cours du combat pour affaiblir l’ennemi, mais aussi compter sur un petit engin volant qui tirera sur le boss, ce qui doit sans doute provenir de Nahida.

Les bannières de personnages de la version 3.2

Nahida est forcément très attendue, et elle nous a montré tous ses pouvoirs ici. Elle sera capable de « photographier » ses ennemis pour leur appliquer l’effet Dendro, et avec cette même attaque, elle pourra aussi lire les pensées des PNJ de Sumeru et récupérer des matériaux au loin.

Son déchaînement élémentaire lui permet de bâtir un grand dôme qui appliquera divers effets selon la composition de votre équipe si vous possédez un ou des personnages Electro, Pyro et Hydro. Nahida sera disponible dans la première bannière de personnages, dès la sortie, tout comme son arme signature qui ressemble à une lampe magique.

Layla est le deuxième personnage inédit. Elle maniera une épée à une main et sera de type Cryo, avec une rareté 4 étoiles. Elle sera disponible dans la deuxième moitié de la mise à jour, dans la deuxième bannière.

Côté reruns, Yoimiya sera d’abord disponible en même temps que Nahida. Dans la deuxième partie de cette version 3.2, Yae Miko et Tartaglia seront les personnages présents en bannière.

Nouveaux événements

La version 3.2 sera riche en nouveaux événements, avec pour commencer une activité pas comme les autres qui nous demandera de capturer des Fongus afin de les entraîner et de les faire combattre. Oui, tout cela ressemble très fort à du Pokémon, et sur le principe, on est pas si éloigné que ça de la vérité. Il sera même possible de les faire « évoluer » pour les rendre plus forts et faire en sorte qu’ils obtiennent d’autres capacités.

Un autre événement pas comme les autres fera son apparition puisqu’il nous plonge dans une sorte de stade, avec des activités diverses à accomplir, comme jouer au handball avec les bombes de Klee, jouer au baseball avec la capacité de Beidou, et bien d’autres choses. Le tout sera jouable en coopération.

La Symphonie des Hypostases fera son retour avec de nouveaux défis à accomplir. La grande nouveauté, c’est l’ajout de l’Hypostase Dendro, qui fera son apparition dans cette mise à jour.

Un événement centré sur la photo sera à nouveau présent, avec plus d’options pour prendre des clichés. Enfin, la Sérénithéière aura droit à une update intéressante puisqu’il sera enfin possible de partager vos créations avec la communauté. Ce qui veut dire que vous pourrez aussi prendre les créations d’autres personnes pour les installer chez vous.

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes donnés durant le live, qui ne sont accessibles que durant quelques heures :

6SP942Z3XVWH

KS6QL3YJFCWM

GS6RLKGKWUER

Quand sortira la version 3.2 de Genshin Impact ?

La version 3.2 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 2 novembre 2022. Comme d’habitude, une période de maintenance sera effective pendant la mise à jour du jeu, et des primo-gemmes seront distribuées en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.