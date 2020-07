Genshin Impact : Tout savoir sur l’action RPG free-to-play en 6 minutes

Développé par le studio chinois miHoYo, à qui l’on doit le très sympathique Honkai Impact 3rd, Genshin Impact est un action RPG qui sera disponible free-to-play sur PC, PlayStation 4, iOS et Android. Au style proche d’un Zelda Breath of the Wild et regroupant des mécaniques aperçues dans d’autres licences, le jeu a cependant de quoi attirer l’oeil.

Entre sa direction artistique chatoyante, ses combats dynamiques et basés sur les attaques et combos élémentaires et sa progression façon gacha, on a de quoi se demander ce qu’il vaut. C’est ce que l’on essaye de vous présenter dans cette vidéo de 6 minutes où l’on vous donne un premier avis ainsi qu’un résumé de tout ce qu’il faut savoir sur ce Genshin Impact qui arrive fin 2020.