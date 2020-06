Honkai Impact 3rd : Deux magnifiques figurines pour Kiana Kaslana

Parmi les titres mobiles qui cartonnent, on y retrouve un certain Honkai Impact 3rd. Le RPG sorti l’année passée sur iOS et Android (et un peu après sur PC) fonctionne toujours aussi bien. D’ailleurs, sachez qu’il est développé par miHoYo, qui oeuvre actuellement sur le très attendu Genshin Impact. On s’arrête aujourd’hui sur le personnage de Kiana Kaslana.

Deux figurines pour Kiana Kaslana

Femme déterminée et figure connue par les joueurs du titre, Kiana Kaslana arrive avec non pas une mais deux figurines. Elles ne sont pas du même fabricant – et ne sont pas du même budget – mais les précommandes ont ouvertes il y a peu pour les deux, raison pour laquelle on vous synthétise le tout dans cet article.

La première est signé miHoYo directement. Appelée « Herrscher of the Void Parasol Kaiserin », cette version nous montre le personnage de Kiana Kaslana tranquillement assise sur un transat, un verre à la main et avec un parasol. On se doute qu’elle passe du bon temps (et on peut l’envier).

Celle-ci fait environ 24 centimètres de haut, en étant à l’échelle 1/8ème et est en précommande et coûte environ 250€. Il est possible de la réserver jusqu’au 23 juillet pour une date de livraison estimée au mois d’avril 2021, celle-ci étant toujours en fabrication.

L’autre est affiché à un prix un peu plus conséquent et tourne autour des 300€. Cette fois, c’est le fabricant Alter qui nous propose une représentation de Kiana Kaslana qui a tout de même vraiment la classe. Elle mesure environ 29 centimètres sur 39 et bien qu’elle soit aussi à l’échelle 1/8, elle est tout de même plus imposante vu son attirail.

Les précommandes sont ouvertes et il est possible de la réserver jusqu’au 10 août 2020. La sortie est un peu plus éloignée, il faudra patienter jusqu’au mois de septembre 2021. Oui, dans un peu plus d’un an.

Voilà, deux belles représentations de ce personnage de Honkai Impact 3rd. Quant à Genshin Impact, si vous l’attendez, sachez qu’une bêta fermée ouvre bientôt ses portes et que le jeu sortira plus tard sur PC, PS4, iOS et Android.