miHoYo confirme que la version Switch de Genshin Impact est toujours en développement

Les joueurs Nintendo attendent toujours Genshin Impact avec impatience sur Switch. Confirmée avant même la sortie du jeu en 2020, cette version se fait tout de même désirer. Le studio miHoYo rassure toutefois, il s’agit toujours d’un projet d’actualité.

Genshin Impact Switch n’est pas mort

Alors que le monde ouvert en free to play est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android, Genshin Impact prend son temps pour débarquer sur Switch si bien que l’on aurait pu croire à une future annulation pure et simple de ce portage. Contacté par le site Gonintendo, le responsable des relations publiques pour l’Occident, Xin Yang, confirme que Genshin Impact sur Switch est toujours en développement :

« La version Switch est toujours en développement et nous sortiront plus d’informations au fur et à mesure de la progression. »

Une bonne nouvelle qui a le mérite de rassurer même si cette longue attente peut s’expliquer à travers plusieurs hypothèses. D’abord le hardware de la Switch qui n’est pas toujours simple à appréhender en ce qui concerne les portages même si les versions mobiles (avec des capacités techniques équivalentes ou plus faibles que la console) ont prouvé que c’était possible. L’autre explication serait que miHoYo est tout simplement trop occupé avec ses multiples projets et surtout le suivi du jeu. Sans oublier la situation sanitaire actuelle à Shanghai qui doit sans doute peser sur les équipes.

On a d’ailleurs appris il y a peu de temps le report de la mise à jour 2.7 à une date ultérieure. En tout cas, on imagine qu’une sortie Switch gonflerait encore des revenus déjà impressionnants. A titre d’exemple, depuis la sortie en septembre 2020, miHoYo a amassé 3 milliards de dollars rien que sur mobiles.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.