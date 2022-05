Genshin Impact : 3 milliards de dollars ont été amassés par le jeu depuis sa sortie, rien que sur mobiles

Le retard de la version 2.7 de Genshin Impact marque un tournant dans l’histoire du jeu, puisque le studio miHoYo était jusqu’ici habitué à sortir une nouvelle version du jeu toutes les six semaines, sans faute. Mais on imagine que le studio peut se le permettre (surtout à la vue de la situation sanitaire à Shanghai), surtout quand l’on apprend les nouveaux chiffres concernant la version mobile du jeu, qui révèlent des revenus ahurissants.

Pas de baisse en vue pour le jeu, bien au contraire

Sensor Tower, dont le rapport a été relayé par GamesIndustry.biz, a dévoilé un nouveau rapport concernant les revenus mobiles générés par Genshin Impact, qui montrent que le jeu parvient à conserver un rythme de croisière assez dingue, avec un milliard de dollars tous les six mois. Ce qui veut dire que depuis son lancement, rien qu’en prenant les versions iOS et Android du jeu, Genshin Impact a rapporté la coquette somme de 3 milliards de dollars à travers le monde.

Sur le premier trimestre de l’année, Genshin Impact aura donc été le jeu le plus rentable, sur mobiles, et cela devrait continuer, puisque le jeu enregistre une hausse de joueuses et de joueurs actifs, avec 44% en plus par rapport au premier trimestre 2021.

C’est évidemment la Chine qui est le plus gros marché du jeu, avec 30,7% des bénéfices enregistrés là-bas, tandis que le Japon se place en deuxième position avec 23,7% des revenus, suivi par les Etats-Unis qui clôturent le podium avec 19,7%.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.