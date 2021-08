Genshin Impact : La Shogun Raiden montre son gameplay avant son arrivée

C’est demain que l’on pourra découvrir la version 2.1 de Genshin Impact, qui introduira la bannière de la Shogun Raiden et de Kujou Sara, en plus d’offrir Aloy à tous les possesseurs de PS4 et PS5. Juste avant cela, miHoYo fait monter l’impatience d’un cran supplémentaire en dévoilant le trailer de gameplay consacré à l’Archon Electro.

Attention : Comme l’indique le site officiel, cette vidéo contient de nombreux flashs lumineux, qui pourraient être problématiques pour les personnes atteintes d’épilepsies, faites donc attention à ne pas la visionner si vous en souffrez.

L’Archon déchaîne la foudre

Si l’on remarque que Yae est une nouvelle fois très présente dans son trailer, laissant penser que son histoire est très liée à celle de la Raiden Shogun, c’est le gameplay de cette dernière qui est mis en avant.

Pour rappel, la Shogun Raiden sera surtout un sub-DPS qui pourra lancer une compétence élémentaire qui restera sur le terrain pour infliger des dégâts sur la durée (un peu comme Oz de Fischl), et son déchaînement élémentaire remplacera sa lance par une épée le temps de quelques attaques.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.