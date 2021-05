Genshin Impact : La région Inazuma se présente avec de nouveaux artworks

La mise à jour 1.6 de Genshin Impact apportera peut-être une nouvelle zone, mais il ne sera pas tout de suite question d’explorer Inazuma. En attendant, miHoYo nous propose à nouveau quelques artworks à découvrir, comme lors du précédent stream de la version 1.5.

Quelques images pour patienter

On découvre ainsi de nouveaux concept arts pour cette région, qui ont été présenté par l’avatar version Chibi d’Ayaka. On notera surtout une sorte de volcan d’éclair, particulièrement impressionnant, ainsi que plusieurs îles à découvrir. Une chose est sûre, ces nouvelles images ne font que faire monter l’impatience chez la communauté, qui a hâte de découvrir cette région en jeu.

