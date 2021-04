Genshin Impact : Voici à quoi va ressembler la région d’Inazuma dans le jeu

Si tous les regards étaient tournés vers les événements de la version 1.5 de Genshin Impact lors du dernier livestream, la communauté autour du n’oublie pas que de nouvelles régions doivent arriver un jour ou l’autre, et sont l’objet de tous les fantasmes. Visiblement, miHoYo a décidé de satisfaire notre curiosité en dévoilant des images inédites d’Inazuma.

Quand Inazuma sera-t-elle disponible dans Genshin Impact ?

Surprise ! On ne s’y attendait pas, mais la région d’Inazuma a enfin été teasée ! Cette nouvelle région est très attendue par les fans, mais elle n’arrivera pas en version 1.5 comme on pouvait s’en douter.

Cependant, des premiers artworks ont été diffusés et on peut apercevoir le look de cette région, avec quelques endroits iconiques à découvrir. Tout cela a été présenté par un personnage inconnu dans sa version chibi, mais on peut se douter que cette fille au cheveux rose est l’Archon Electro de la région.

Etant donné que le studio nous a donné ici un premier aperçu, on peut croiser très fort les doigts pour que cette région arrive en 1.6, mais il se pourrait qu’elle soit repoussée en 1.7 ou plus tard, qui sait. On espère avoir plus d’informations prochainement.